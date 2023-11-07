ناصر الخليفي يعلق على تهديدات الدوري السعودي وبيان ريال مدريد

صرح القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بأن الدوري السعودي لا يشكل تهديدا على الاتحاد الأوروبي للعبة، الذي يتمتع بأفضل المسابقات والأندية واللاعبين.

وقال الخليفي في حواره مع صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" قبل مواجهة مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا: "الدوري السعودي لا يشكل تهديدا لنا، فنحن نركز على معاييرنا، والاتحاد الأوروبي يتمتع بأفضل المسابقات والأندية واللاعبين، وأغنى تاريخ وأكبر جمهور من المشجعين في العالم، وهذه مقومات النجاح".

وردا على سؤال حول مدى إمكانية تجديد عقد كليان مبابي، خاصة بعدما أعلن ريال مدريد في بيان رسمي، أنهم لم يبدأوا المفاوضات مع اللاعب، رد الخليفي قائلا: "لم أشاهد بيانهم، نحن جميعا نركز على أنفسنا فقط، ومبابي يواصل هز الشباك، وبالتالي أكرر كيليان الأفضل في العالم".

وعما إذا كان هناك ثورة تحدث في صفوف نادي باريس سان جيرمان، علق القطري: "أكثر من مجرد ثورة، بل تطور من أجل بلوغ القمة، ونبحث دائما عن التحسن والنمو، ويتم بناء المشروع بخطة وليس على أساس مسابقتين".

وأتم ناصر الخليفي: "لدينا فلسفة جديدة طويلة المدى على المستوى الجماعي وليس الأفراد، اليوم أحب مشاهدة باريس وأعتقد أن جماهيرنا أيضا تشعر بذلك".

المصدر: وسائل إعلام