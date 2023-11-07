الخليفي يكشف سبب غيابه عن مباراة فريقه أمام ميلان

أعلن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه سيغيب عن مباراة فريقه أمام مضيفه ميلان مساء اليوم الثلاثاء، في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي في حوار مع صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت": "أشعر بخيبة أمل لعدم حضور لقاء الليلة، حاولت إقناع الطبيب بالتواجد، لكن لا يمكن القيام بذلك".

وتابع "ليس من السهل الابتعاد عن لاعبي فريقي، وأنا على اتصال دائم بالمدرب والمدير الرياضي".

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وسيغيب ناصر الخليفي عن مساندة فريقه الفرنسي من مدرجات ملعب "سان سيرو"، نظرا لخضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وأضاف الخليفي: "يتمتع سان سيرو بتاريخ وأجواء مذهلة، إنها قلعة تلعب فيها ضد 12 لاعبا، أنا أحب ميلانو، وغالبا ما آتي إلى هنا للعمل والترفيه، سأشاهد المباراة على التلفاز".

حقق نادي باريس سان جيرمان فوزين مقابل خسارة واحدة في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتصدر قائمة المجموعة السادسة (F) برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على فريقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ومن ثم فريق ميلان في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.

المصدر: وسائل إعلام