طعن مشجع.. اشتباكات عنيفة بين مشجعي ميلان وباريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تعرض أحد مشجعى باريس سان جيرمان الفرنسي للطعن الاثنين، وذلك قبل مواجهة ميلان، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة Corriere della Sera الإيطالية أن اشتباكات بين جماهير ميلان وباريس سان جيرمان، أسفرت عن نقل أحد مشجعي النادي الفرنسي إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد تلقيه طعنتين.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ما حدث يمكن أن يكون هناك كمين حقيقي لجماهير باريس سان جيرمان من قبل مجموعة من أولتراس نادي ميلان، في إحدى مناطق المدينة.

🚨 Around fifty AC Milan ultras attacked Parisian supporters last night.



A PSG fan is in critical condition after being stabbed twice 🤕 pic.twitter.com/tabLbtjgDE — KickMaestro (@KickMaestro) November 7, 2023

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وبدأ الكمين بانفجار مفرقعات نارية، ثم سلسلة من قنابل الدخان، وأخيرا هجوم منظم من قبل الأولتراس، قبل أن تهرع الشرطة على الفور إلى الموقع لمحاولة استعادة الهدوء.

وأكد التقرير أن الحصيلة الإجمالية حتى الآن هي تعرض اثنين من المشجعين الفرنسيين لإصابات، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى، كما أصيب ضابط بجروح ليست خطيرة، فيما تم نقل أحد مشجعي ميلان إلى مركز الشرطة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه نيوكاسل يونايتد برصيد 4 نقاط، والذي يتفوق على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف، فيما يتذيل ميلان ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

المصدر: "وسائل إعلام"