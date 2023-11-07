ليفاندوفسكي على رادار الدوري الأمريكي في الانتقالات الشتوية 2024

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني، ما زال داخل دائرة اهتمام أندية الدوري السعودي، إضافة لأندية الدوري الأمريكي.

وتم عرض 150 مليون يورو من أجل وصول ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لضمه إلى الدوري السعودي إلا أن اللاعب رفض وقرر البقاء مع النادي الكتالوني.

ووفقا لما جاء بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدوري الأمريكي دون ذكر اسم النادي الذي يريد التعاقد مع المهاجم البولندي.

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وأشار التقرير أيضا إلى مواصلة اهتمامات السعودية باللاعب، ولذلك فإنه من المتوقع أن يبدأ الدوري السعودي ونظيره الأمريكي محاولات الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط ليفا بعقد مع البارسا حتى 30 يونيو 2026، وأكد اللاعب أنه لا يريد الرحيل عن النادي ويرغب في استكمال بقية مدة عقده مع الفريق.

واعترف اللاعب نفسه في الصيف بأن فكرة اللعب في الدوري الأمريكي كانت في ذهنه قبل ظهور خيار الانضمام إلى برشلونة، وقال: "قبل وباء فيروس كورونا، كانت فكرة الدوري الأمريكي لكرة القدم راسخة في ذهني".

وعلى الرغم من أنه لا يغلق الباب أمام التفكير في هذه المغامرة مرة أخرى، إلا أن البولندي يدرك أن توقيعه مع برشلونة غير كل شيء وقال: "لقد غيرت رأيي بعد خيار الانتقال لبرشلونة".

وشارك ليفا في 12 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات المحلية والقارية بقميص البرسا، إذ سجل البولندي 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

المصدر: "وسائل إعلام"