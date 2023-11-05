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ريال مدريد يسقط في عقر داره في كمين رايو فاليكانو

الرياضة

ريال مدريد يسقط في عقر داره في كمين رايو فاليكانو
AP
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سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه رايو فاليكانو، يوم الأحد، ضمن الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحاول ريال مدريد على مدار شوطي المباراة، تسجيل هدف التقدم، لكن تسرع لاعبيه ورعونتهم وتألق دفاع وحارس فاليكانو حال دون ذلك. 

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وبهذه النتيجة، أهدر ريال مدريد فرصة استعادة صدارة الدوري، حيث ينفرد بها جيرونا برصيد 31 نقطة.

ووصل الريال للنقطة 29 في المركز الثاني، بينما على الجانب الآخر، استقر رصيد فاليكانو عند 18 نقطة في المرتبة التاسعة.

المصدر: RT

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