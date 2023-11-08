شاهد.. الملك كين يهزم غلطة سراي التركي

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني علو كعبه على ضيفه غلطة سراي التركي، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز النجم الإنجليزي هاري كين هدفي العملاق البافاري في الدقيقتين (80 و86)، بينما سجل المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو هدف الضيوف الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وواصل نادي بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته في المباراة الرابعة على التوالي، ليتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى (A) بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وضمن بذلك تأهله مبكرا إلى دور الستة عشر "للتشامبيونز ليغ".

في حين مني فريق غلطة سراي بالهزيمة الثانية على التوالي على يد العملاق البافاري، مقابل تعادل وخسارة، ليتوقف رصيده عند أربع نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

بينما تقدم نادي كوبنهاغن الدنماركي إلى المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط أيضا، عقب فوزه المفاجئ (4-3) على ضيفه مانشستر يونايتد، الذي تراجع إلى المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT