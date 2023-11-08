ريال مدريد يبلغ دور الـ16 لدوري الأبطال

حجز نادي ريال مدريد مقعدا له مبكرا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق الملكي كل من اللاعبين، الإسباني إبراهيم دياز، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والبرازيلي رودريغو، في الدقائق (27، 58، 61) على الترتيب.

🏆 | دوري أبطال أوروبا🇪🇺.

🎥 | ريال مدريد 3 ✘ 0 براغا |

⚽️ | هدف عالمي رودريغو . pic.twitter.com/6AeNMaXpnW — OMR SANE (@omr_sane) November 8, 2023

بينما أهدر المهاجم الغيني ألفارو دجالو ضربة جزاء للفريق البرتغالي مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

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وحقق نادي ريال مدريد بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ليتربع على عرش صدارة المجموعة الثالثة (C) بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ويضمن تأهله إلى دور الستة عشر للبطولة "التشامبيونز ليغ".

بينما تعرض فريق سبورتينغ براغا للهزيمة الثالثة مقابل خسارة واحدة، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط خلف نادي نابولي الإيطالي، صاحب المركز الثاني.

ويتذيل نادي يونيون برلين الألماني ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: RT