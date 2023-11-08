يونيون برلين يسطر التاريخ على ملعب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا (فيديو)

فرض نادي يونيون برلين الألماني التعادل على مضيفه نابولي الإيطالي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع المهاجم الإيطالي ماتيو بوليتانو أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا بهدف التعادل للفريق الألماني، عند الدقيقة 52 من عمر المباراة التي جرت على ملعب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

🚨 هدف يونيون برلين الاول على نابولي 🔥🔥pic.twitter.com/fjSmAEY35Z — KinG £ (@xKGx__) November 8, 2023

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وحصد نادي يونيون برلين، أول نقطة له في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشتامبيونز ليغ"، بهذا التعادل، بعد ثلاث هزائم متتالية، ويتذيل قائمة المجموعة الثالثة (C).

كما تعادل فريق نابولي لأول مرة أيضا، ولكن بعد فوزين وهزيمة واحدة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد، الذي يستضيف مساء اليوم أيضا، نادي سبورتينغ براغا البرتغالي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT