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صديق رونالدو يحطم الرقم القياسي لـ"الأكبر" في دوري الأبطال

الرياضة

صديق رونالدو يحطم الرقم القياسي لـ
AFP /MIGUEL RIOPA
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حفر مدافع نادي بورتو البرتغالي، كيبلير لافيران "بيبي"، اسمه بحروف "كبيرة" من ذهب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإحرازه هدفا لفريقه في شباك ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي.

وساهم بيبي في فوز فريقه بورتو على ضيفه البلجيكي (2-0) بإحرازه هدف الأمان الثاني في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح بيبي أكبر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفا في المسابقة، وهو في عمر (40 عاما و254 يوما).

وأفادت الشبكة، بأن مدافع ريال مدريد سابقا، حطم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة فرانشيسكو توتي، نجم فريق روما والمنتخب الإيطالي سابقا.

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وكان توتي "إمبراطور" روما، قد سجل هدفا في شباك فريق تسيسكا موسكو عام 2014، وهو في عمر 38 عاما و59 يوما.

المصدر: وكالات 

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