مسؤول رفيع يعلن استحواذ روسيا على المرتبة الرابعة في سوق الغاز المسال ويكشف عن خططها المستقبلية

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن حصة روسيا في سوق الغاز المسال العالمية سترتفع إلى 20% بحلول عام 2030 من 8% في عام 2023.

وقال نوفاك في كلمة في فعالية "ساعة الحكومة" في مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأربعاء: "أصبحت روسيا رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بحصة سوقية تبلغ 8%، ونخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول 2030 ما سيزيد حصتنا إلى 20% من السوق العالمية".

وعن إمدادات الوقود الأزرق من روسيا إلى الصين، لفت نوفاك إلى أنها من المتوقع أن تصل في نهاية المطاف إلى 100 مليار متر مكعب سنويا.

إقرأ المزيد

وأوضح المسؤول قائلا إنه سيكون بالإمكان الوصول إلى هذا الرقم بفضل بناء أنابيب جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى الصين، أحدها عبر منغوليا بطاقة تمريرية تبلغ 50 مليار متر مكعب، والتي ستضاف إلى خط الأنابيب "قوة سيبيريا".

كما أشار إلى أن مجمع الوقود والطاقة الروسي قلص اعتماده على استيراد المعدات الأجنبية على مدى السنوات العشر الماضية من 67% إلى 38%.

وكشف نوفاك عن أنه من الخطط ضخ استثمارات بنحو 3 - 3.4 تريليون روبل (حوالي 40 مليار دولار) في صناعة البتروكيماويات في روسيا بحلول العام 2030.

وفي وقت سابق، أشار نوفاك إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا سيكون في 2023 عند 33 مليون طن، ومن المتوقع زيادة الإنتاج في 2024 مع إطلاق خط إنتاج جديد من مشروع "آركتيك للغاز المسال-2".

وتعتزم روسيا زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 33 مليون طن عام 2023 إلى 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وسيتم توفير هذه الكميات من خلال مشاريع تعمل على تنفيذها.

المصدر: تاس