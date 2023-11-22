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قبل اجتماع مهم لـ"أوبك+".. نوفاك يتحدث عن الأوضاع في سوق النفط العالمية

مال وأعمال

قبل اجتماع مهم لـ
Sputnik
صورة تعبيرية
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن نظرته لسوق النفط العالمية، ويأتي ذلك قبل أيام من عقد مجموعة "أوبك+" اجتماعا ستبحث خلاله سياستها الإنتاجية.

وقال نوفاك في كلمة في فعالية "ساعة الحكومة" في مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأربعاء، إن أسعار النفط العالمية تعكس بشكل موضوعي الوضع الحالي في سوق النفط العالمية والسوق نفسها متوازنة.

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وشهدت أسعار النفط انخفاضا ملحوظا في نوفمبر الجاري، وخاصة قبل اجتماع مجموعة "أوبك+"، المعتزم عقده يوم الأحد المقبل في فيينا. وتحدثت وسائل إعلام عن احتمال أن تقوم المجموعة بتوسيع تخفيضات الإنتاج أو تمديدها.

المصدر: نوفوستي

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