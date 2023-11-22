انخفاض أسعار النفط والأسواق تنتظر بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لبيانات أمريكية عن مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.27% إلى 77.56 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.28% إلى 82.22 دولار للبرميل.

وبحسب تقديرات معهد البترول الأمريكي فقد ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق من اليوم.

وأمس أغلقت عقود "برنت" عند 82.45 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.15%، وجاء ذلك خلافا لعقود الخام الأمريكي التي أنهت التداولات على تراجع طفيف بنسبة 0.1% إلى 77.77 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ