الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنود وحدات عسكرية في إطار الاستعداد لرد إيراني مرتقب على هجوم القنصلية

أبلغت قيادة الجيش الإسرائيلي عددا من الوحدات العسكرية بإلغاء إجازات جنودها في إطار الاستنفار تحسبا لهجوم إيراني مرتقب ردا على قصف سلاح الجو الإسرائيلي لمبنى قنصلية طهران بدمشق.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، استدعاء جنود الاحتياط في سلاح الجو وإلغاء إجازات الطيارين.

وأطلقت الجبهة الداخلية في إسرائيل حملة لتهيئة المواطنين لتصعيد كبير في الشمال مع لبنان وسوريا، بحسب موقع "واللاه" العبري.

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وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق "لن يبقى من دون رد"، فيما أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن "الكيان الصهيوني" سوف "يتلقى صفعة على فعلته".

وشنت إسرائيل غارة على مقر القنصلية الإيرانية بدمشق، يوم أول من أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل القائد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي وعدد من المسؤولين الآخرين في الحرس الثوري.

المصدر: القناة 14 العبرية