مقتل شخص في انفجار قنبلة بحي الشعلان وسط دمشق (فيديوهات)

أفاد شهود عيان فجر اليوم الخميس، بسماع دوي الانفجار في بعض أنحاء العاصمة دمشق، ناجم عن عن انفجار قنبلة كانت بحوزة شخص بحي الشعلان وسط العاصمة أدت إلى مقتله.

وبحسب الشهود، فإن القنبلة انفجرت بيد شاب قرب موقف نورا بمنطقة أبو رمانة وأدت لوفاة الشاب وحصول أضرار مادية في المكان.

ومن جانبه، أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق، بوقوع انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة دمشق، مشيرا إلى مقتل شخص في انفجار قنبلة كانت بحوزته.

وقال المصدر لوكالة الأنباء السورية "سانا": "المعلومات الأولية تفيد بانفجار قنبلة كانت بحوزة شخص أدت إلى مقتله قرب حي الشعلان"، مضيفا أن "التحقيقات جارية مازالت جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل".

كما نفى المصدر ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن تنفيذ إسرائيل هجوما على العاصمة السورية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أفادت وكالة "سانا" باغتيال مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في مدينة حماة جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة أمام منزله.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حماة: "استشهاد مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في حماة المهندس باسل عبد القادر باستهداف سيارته بعبوة ناسفة أمام منزله في حي القصور بمدينة حماة".

المصدر: RT