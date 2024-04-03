علي خامنئي: إسرائيل على حافة الهاوية وستتلقى صفعة هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء أن إسرائيل "ستتلقى صفعة" هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق.

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وفي كلمة له خلال لقائه بمسؤولي النظام، قال علي خامنئي: "هزيمة الكيان الصهيوني في غزة ستستمر، وهو على حافة الهاوية والانهيار".

وأضاف خامنئي: "جهوده اليائسة - مثل ما فعله في سوريا - لن تنقذه من الهزيمة، وبالطبع، سيتلقى صفعة فِعلته".

واستطرد المرشد الإيراني: "سيكون يوم القدس هذا العام بمثابة صرخة دولية ضد الكيان الصهيوني الغاصب".

جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن، يوم الاثنين الماضي، مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشاران كبيران، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث أكدت طهران أن "هذا الهجوم هو انتهاك لكل المواثيق الدولية".

كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

المصدر: RT