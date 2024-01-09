آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /09.01.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqud
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- مرشحة جمهورية للرئاسية الأمريكية: لسنا بحاجة لإرسال قوات إلى أوكرانيا
- وزيرة الخزانة الأمريكية: مجموعة السبع تستكشف خيارات منح كييف الأصول الروسية المجمدة
- مدفيديف لا يستبعد أن ينتقل "ميدان" كييف إلى برلين إذا واصلت دعم سلطات كييف على حساب شعبها
- الدفاعات الجوية الروسية تعترض 10 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
- المستشار الألماني يحث الدول الأوروبية على زيادة الدعم العسكري لكييف