لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن يتم تصدير "الميدان" الذي شهدته كييف قبل سنوات إلى برلين، إذا واصلت الأخيرة دعم النظام في كييف على حساب الشعب الألماني.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن اضرابات المزارعين في ألمانيا عمت معظم أنحاء البلاد، إلى جانب وقف الدعم، والمبالغ الفلكية التي تم انفاقها على أوكرانيا، وألمانيا هي الممول الرئيسي، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن القوميين الأوكرانيين سيصدّرون "الميدان" وسنراه في برلين.

ووفقا لمدفيديف فإنه إذا تواصل الوضع على ما هو عليه، من المستبعد أن يستطيع المستشار الألماني أولاف شولتس، الصمود، وقال "نتابع ذلك باهتمام كبير".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا في نهاية العام المنقضي، اضطرت لاتخاذ إجراءات أثرت على عدد من القطاعات وعلى رأسها الزراعة، وذلك من أجل التوصل إلى ميزانية 2024.

وقد أثارت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غضب المزارعين الذين دخلوا في اضرابات واقتحموا عبّارة تقل وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار أولاف شولتس، روبرت هابيك.

وطالب المزارعون الغاضبون بعدم إلغاء الدعم عن وقود الديزل الذي سيؤثر على نشاطهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر كشف في وقت سابق أن برلين تدفع 50% من مساعدات الاتحاد الأوروبي المرصودة لكييف، داعيا أوروبا لتقاسم الدعم في ظل غلاء الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا والتضخم.

المصدر: تاس