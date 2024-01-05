شاهد.. المزارعون الغاضبون يقتحمون عبّارة على متنها وزير الاقتصاد الألماني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق المزارعين الغاضبين وهم يقتحمون عبّارة تقل وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار أولاف شولتس، روبرت هابيك.

ومنع المزارعون الغاضبون من إلغاء الدعم عن وقود الديزل من وصول العبارة التي كانت تقل روبرت هابيك ولم يسمحوا له بالنزول.

وحسب وسائل الإعلام الألمانية فإن هابيك كان عائدا من هاليش هوغ على متن العبارة وينوي النزول في ميناء شلوتزيل حيث كان ينتظره المزارعون الغاضبون بسبب التخفيض المخطط للإعانات.

وحسب الشرطة الألمانية، فإن أكثر من 100 متظاهر منعوا نزول هابيك إلى الرصيف.

وحسب المتحدث باسم الوزارة، فإن هابيك دعا المزارعين إلى إرسال ممثلين عنهم إليه، إلا أن المتظاهرين رفضوا هذا الاقتراح. وفي نهاية المطاف اضطرت العبارة مع نائب المستشار أولاف شولتس على متنها لمغادرة الميناء.

المصدر: وكالات