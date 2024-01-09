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الدفاع الروسية تعلن تحييد 595 عسكريا وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية

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الدفاع الروسية تعلن تحييد 595 عسكريا وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 595 قتيلا وجريحا، واعتراض 10 صواريخ Vampire تشيكية، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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  • على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له ومستودع للذخيرة بمحيط قرية فيسيلويه.
  • على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 190 عسكريا ومدافع وعربات قتالية.
  • على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 240 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع له.
  • على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 80 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية له.
  • على محور زابوروجيه تم القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا.
  • على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 25 عسكريا وبضعة مدافع ومحطة رادار P-18. 
  • اعتراض 10 صواريخ Vampire تشيكية.
  • إسقاط 6 مسيرات في لوغانسك ودونيتسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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