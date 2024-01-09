الدفاع الروسية تعلن تحييد 595 عسكريا وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 595 قتيلا وجريحا، واعتراض 10 صواريخ Vampire تشيكية، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له ومستودع للذخيرة بمحيط قرية فيسيلويه.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 190 عسكريا ومدافع وعربات قتالية.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 240 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع له.

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 80 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية له.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 25 عسكريا وبضعة مدافع ومحطة رادار P-18.

اعتراض 10 صواريخ Vampire تشيكية.

إسقاط 6 مسيرات في لوغانسك ودونيتسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية