طالب رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين بضرورة مواصلة الجيش الروسي نزع سلاح أوكرانيا وتطهيرها من النازية، ووضع نقطة على السطر في مكافحة الفكر النازي.

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وقال بوشيلين في حديث لوكالة "نوفوستي": "نعمل على تعريف مفهوم اجتثاث النازية في إطار عمل جامعة دونيتسك. ويعمل هناك مركز شامل لإعادة التأهيل السياسي وتحديد سبل اجتثاث النازية، وطبيعة القتال وما بعد الحرب".

وأشار إلى أن ذلك عمل جدي للغاية يعتمد على خبرة السنوات الماضية.

وأضاف: "يجب الآن وضع نقطة وليس فاصلة على هذا المسار كما خروتشوف الذي عفا عن عملاء النازية في أوكرانيا الذين سارع الغرب إلى تمويلهم والعناية بهم ليصبحوا مصادر للفكر الفاشي من جديد. علينا أن نضع نقطة على السطر".

المصدر: نوفوستي