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رئيس دونيتسك يكذّب مزاعم زيلينسكي حول عدم تحقيق الجيش الروسي انتصارات كبيرة

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رئيس دونيتسك يكذّب مزاعم زيلينسكي حول عدم تحقيق الجيش الروسي انتصارات كبيرة
Sputnik
أرشيف
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كذّب رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين مزاعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "حول عدم تحقيق الجيش الروسي انتصارات كبيرة العام الماضي".

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وقال بوشيلين في حديث لوكالة "نوفوستي": "آخر ما أود التعليق عليه هو تصريحات الشخص الذي يبني أنشطته كلها على الأكاذيب الواضحة وبينها عدم تحرير الجيش الروسي أي مدن كبيرة في أوكرانيا خلال العام الماضي".

وأضاف: "هل مدينة أرتيوموفسك صغيرة؟ نعم، الجيش الروسي لم يتمكن من تحرير كييف العام الماضي، ونريد بالطبع تحريرها في نهاية المطاف، لكنني أؤكد أن تحرير مدينتي أرتيوموفسك وسوليدار في جمهورية دونيتسك حل الكثير من القضايا على الجبهة".

المصدر: نوفوستي

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