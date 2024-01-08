وزيرة الخزانة الأمريكية: مجموعة السبع تستكشف خيارات منح كييف الأصول الروسية المجمدة

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن دول مجموعة السبع تدرس خيارات مصادرة وإرسال الأصول الروسية المجمدة بقيمة 300 مليار دولار إلى أوكرانيا كمساعدات لكن لم تتخذ قرارا بعد.

وأوضحت يلين أنه من أجل المضي قدما في هذه القضية، ستحتاج مجموعة السبع إلى الاتفاق على أساس قانوني، وأضافت أن التأثير المحتمل لمثل هذه الخطوة على الدولار يثير القلق.

ووفقا لوزيرة الخزانة الأمريكية، تحتاج مجموعة السبع إلى تقليل المخاوف التي ستنشأ بعد المصادرة المحتملة، والتي يتم التعبير عنها في أن من غير الآمن تخزين الأصول في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي، ذكرت وكالة "رويترز" أنه خلال اجتماع في أواخر فبراير، سيناقش زعماء الدول الأعضاء في مجموعة السبع نظرية وضعتها الولايات المتحدة واعتبرتها ذات أساس قانوني لمصادرة محتملة للأصول الروسية المجمدة بقيمة 300 مليار دولار.

وبحسب مصادر الوكالة، لا يتوقع ممثلو الولايات المتحدة أن يعلن أعضاء مجموعة السبع في اجتماع المجموعة في فبراير عن قرار مصادرة الأصول الروسية، لكنهم يأملون أن يوافق زعماء مجموعة السبع على "إصدار بيان أقوى" بشأن هذه القضية.

ولتنفيذ المصادرة، من الضروري تعديل قوانين العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق أن الولايات المتحدة دعت مجموعة الدول السبع لاستكشاف السبل الممكنة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

ووفقا لها، ناقش وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع ونوابهم، في ديسمبر، كيفية تطوير آلية المصادرة وتجنب المخاطر المرتبطة بها، وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قالت إن شرعية مصادرة الأصول الروسية يجب تقييمها بعناية قبل اتخاذ القرارات.

وفي العام الماضي، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن التعدي على حقوق الملكية - الخاصة أو الحكومية أو الشركات - غير مقبول على الإطلاق، وفي هذا الصدد ذكر أن روسيا ستحمي مصالحها قدر الإمكان.

المصدر: RT