مرشحة جمهورية للرئاسية الأمريكية: لسنا بحاجة لإرسال قوات إلى أوكرانيا

قالت المرشحة الرئاسية الجمهورية والممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إنه لا يتعين على الولايات المتحدة إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، وكييف بدورها لا تريد ذلك.

جاء هذا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" قالت فيها ايضا: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى إرسال الجيش إلى أوكرانيا"، مضيفة أن كييف بدورها لا تريد ذلك أيضا.

وأشارت إلى أنها تعتبر الحاجة إلى المساعدة الأمريكية لأوكرانيا مبررة.

وفي رأيها، إذا أدرك الأمريكيون أن دعم كييف يساعد على درء صراع عسكري أوسع نطاقا، فإنهم سيدعمونه بشكل أكبر.

وقالت هيلي "ألوم (الرئيس الأمريكي جو) بايدن على هذا. كان ينبغي عليه دائما أن يخبر الشعب الأمريكي لماذا نفعل ما نفعله، ولماذا نحن مهتمون بأوكرانيا".

ولم يوافق الكونغرس الأميركي على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدات جديدة لكييف؛ وذكرت الإدارة أنها لن تتمكن من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا بدون موافقة المشرعين.

وتضغط المعارضة الجمهورية على بايدن لاتخاذ خطوات لتأمين الحدود، وشككت في الحاجة إلى دعم جديد بمليارات الدولارات لكييف دون تقديم استراتيجية واضحة في هذا الخصوص.

المصدر: نوفوستي