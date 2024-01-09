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الجيش الروسي يتزود بمدافع "كوليتسيا-إس في" الجديدة البعيدة المدى

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتزود بمدافع
gosrf.ru
مدفع "كوايتسيا_إس في" الذاتي الحركة
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تسلم الجيش الروسي نماذج أولى من مدفع "كواليتسيا – إس في" الذاتي الحركة.

وقال مصدر في مؤسسة "روستيخ" الروسية إن الاختبارات الحكومية للمدفع أكدت كل مواصفاته التقنية المعلنة سابقا. حيث يبلغ مدى رميها 70 كيلومترا، ما يسمح بتدمير نماذج مماثلة للمدفعية الغربية بدون دخول منطقة من حيث يمكن أن تصاب المدافع الصديقة.

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وأضاف أن المرافق الإنتاجية التابعة للمؤسسة قد بدأت في الإنتاج الصناعي المتسلسل الواسع النطاق للمدافع "كواليتسيا – إس في" وعربات النقل التابعة لها.

ويشار إلى أن مدفع "كواليتسيا – إس في" الذاتي الحركة المطور يتميز بمستوى عال من الأتمتة. ويسمح طول ماسورته بإصابة الأهداف على مسافة ما لا يقل عن 70 كيلومترا. وعلى سبيل المقارنة فإن المدافع المماثلة في جيوش الناتو بعيار 155 ملم وبطول الماسورة نفسه يمكن أن تصيب الأهداف على مسافة حتى 40 كيلومترا. أما ظهور المدافع الروسية الواعدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة فسيعني انعطافا في حرب المدافع الطويلة المدى.

يذكر أن مدفع "كواليتسيا-إس في" الذاتي الحركة تم تصنيعه على أساس منصة دبابة " تي – 90"، وعياره 152 ملم، طاقمه 3 أفراد، مخزونه المنقول 70 قذيفة، سرعة رمايته 16 طلقة في الدقيقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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