دعا عضو مجلس "الدوما" الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت الشعب الأوكراني إلى توحيد صفوفه لإنقاذ أوكرانيا من السيناريو المروع الذي أعدته لها واشنطن.

وقال شيريميت: "فقط شعب أوكرانيا الذي طالت معاناته قادر على وقف تفاقم السيناريو المروع في بلاده، سيناريو أعدته واشنطن. الأوكرانيون لديهم فرصة تاريخية فريدة لكسر الأغلال الغربية وعليهم توحيد الصفوف والإطاحة بالمجلس العسكري الأوكراني الذي تم شراؤه لخدمة الغرب".

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وأضاف، أن الولايات المتحدة حولت اليوم أوكرانيا التي كانت مزدهرة ذات يوم إلى محمية عسكرية "مليئة بالعبيد المستعدين لأي شيء"، والذين صنعت منهم "سلاحا بدائيا يمكن استخدامه لتحقيق المصالح الجيوسياسية الغريبة".

من جهته قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق إنه بات من الضروري على الشعب الأوكراني التخلص من فلاديمير زيلينسكي وأتباعه، والسعي لإحياء السلام مع روسيا.

المصدر: نوفوستي