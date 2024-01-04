قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق إنه بات من الضروري على الشعب الأوكراني التخلص من فلاديمير زيلينسكي وأتباعه، والسعي لإحياء السلام مع روسيا.

وقال سوسكين عبر "يوتيوب": "المشكلة الأبرز بالنسبة لنا نحن الأوكرانيين تتمثل في شيء واحد هو زيلينسكي، ووزير دفاعه رستم عميروف وحاشيته أو بالأصح "الخدم" الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا".

وأضاف: "إذا تمت إزالة هذا العفن الأخضر المتمثل في الشخصيات الفاسدة التي استولت على السلطة الأوكرانية، عندها فقط سنخرج من هذه الحرب بسلام".

وشكك سوسكين في مقدرة زيلينسكي وحاشيته في حكم أوكرانيا بالطريقة الصحيحة، مؤكدا على ضرورة تجنب الشعب الأوكراني البسيط من التعاطي كثيرا مع تصريحات الزمرة الأوكرانية الحاكمة وغيرهم من المسؤولين الموالين للسلطة "العفنة".

وتابع: "من وجهة نظري الشخصية فإن ساعة الحسم قد حانت، وبات من الضروري الاختيار بين الاستمرار في هذه الحرب وبين السعي لتحقيق السلام مع روسيا".

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضي أن أوكرانيا ليست عدوا، وأن الأعداء هم من يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وأشار بوتين إلى أن الغرب ظل يرعى نظام كييف حتى خلق النزاع الحالي، وحل مشكلته مع روسيا على حساب الأوكرانيين.

وأكد أن الوضع في ساحة المعركة أثناء العملية العسكرية "يتغير"، ويتم القضاء على العدو بصورة تدريجية.

المصدر: نوفوستي