قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الأزمة الأوكرانية أظهرت فشل خطط واشنطن لإضعاف روسيا، مؤكدا دنوّ خسارة نظام كييف التي لا مفر منها.

وأوضح بوليانسكي: "من المؤكد أن القوات الأوكرانية لن تتقدم في أي جهة، كل مخططاتهم باءت بالفشل.. نظام كييف سيخسر قريبا، ولكن كما تظهر الأزمة الأوكرانية فإن حلف الناتو يشن حربا في أوكرانيا من خلال وكلائه بحكم الأمر الواقع، وهذا هو ذروة الإستراتيجية الأمريكية الطويلة المدى لإضعاف روسيا".

وأضاف: "العالم سيتغير بعد هزيمة كييف وأتباعها، وإذا لم يتوصل حلف الناتو والولايات المتحدة إلى أي استنتاجات ولم ينخرطا في تحويل صادق وعميق للبنية الأمنية الأوروبية على أساس مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، فسيكون هذا خطأ فادحا من جانب الغرب".

وأشار بوليانسكي في وقت سابق إلى أن "نظام كييف يتوجّع الآن، وجميع أطرافه بدأوا بالفعل في الصراع على السلطة".

وبعد الفشل الكبير للهجوم الأوكراني المضاد، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبشكل خاص تحرير مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك.

هذا وذكر موقع "ميليتاري ووتش" المتخصص في الشؤون العسكرية أن خطط حلف "الناتو" بشأن شبه جزيرة القرم الروسية، أدت إلى خسائر فادحة في المعدات الموردة للقوات الأوكرانية.

كما أكدت صحيفة "غلوبال تايمز" في وقت سابق، أن خطة الولايات المتحدة لإضعاف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل، فيما يبقى نظام كييف الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله.

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المصدر: تاس