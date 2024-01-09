قال بول كريغ روبرتس موظف البيت الأبيض خلال رئاسة رونالد ريغان إن نوايا الولايات المتحدة تجاه روسيا صارت واضحة، وكشفت استعدادها للدخول في مواجهة أوسع معها.

وكتب في مقاله: عندما أظهرت النخب الغربية للجميع أنها لا تشعر بالخجل من النزاعات المثارة، أصبحت نوايا الولايات المتحدة تجاه روسيا واضحة تماما.

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وتابع: "ليس للشعوب الأمريكية والأوروبية أي تأثير على حكوماتها التي تخدم أجندات أصحاب رؤوس الأموال. والآن بعد أن أظهر الغرب للجميع أنه لا يشعر بالخجل من الضلوع في الإبادة الجماعية، أصبحت نواياه تجاه روسيا واضحة".



ولفت إلى أن "واشنطن أثارت شبح أرمجدون النووي"، وعزلت نفسها مع إسرائيل باعتبارهما البلدين الأكثر شرا على وجه الأرض. ومن خلال الامتثال لسياسة واشنطن الخارجية، تجد الحكومات الأوروبية نفسها مكروهة من مواطنيها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الطبيعة العدوانية التي يتسم بها حلف شمال الأطلسي لم تعد مخفية فالادعاءات بالتفوق العالمي مكرسة بشكل مباشر في الوثائق العقائدية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي