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لحظة بلحظة.. مواكبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

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لحظة بلحظة.. مواكبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
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انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التركية وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا وصراع محتدم بين المتنافسين على منصب الرئيس.

ويتنافس على منصب الرئاسة في الانتخابات مرشح "تحالف الجمهور" رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الشعب" وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان، وزعيم "حزب الوطن" محرم إنجه.

ويحق لـ64.1 مليون ناخب تركي التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي ما يلي، آخر المستجدات بخصوص فرز الأصوات والنتائج: 

يتبع..

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