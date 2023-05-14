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تغطية مباشرة.. انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

أول تعليق لأردوغان بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة التركية

أخبار العالم

أول تعليق لأردوغان بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة التركية
AFP
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علق مرشح تحالف الشعب الحاكم، رجب طيب أردوغان، على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أردوغان: "أعزائي رفاق الدرب والقضية..تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا والحمد لله".

وأضاف أردوغان: "الآن، وكما هو الحال دائما، حان الوقت لمتابعة نتائج صناديق الاقتراع.. وحتى نصل للنتائج النهائية، نستمر في حماية إرادة أمتنا وشعبنا".

المصدر: RT

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