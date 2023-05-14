أول تعليق لأردوغان بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة التركية

علق مرشح تحالف الشعب الحاكم، رجب طيب أردوغان، على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أردوغان: "أعزائي رفاق الدرب والقضية..تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا والحمد لله".

وأضاف أردوغان: "الآن، وكما هو الحال دائما، حان الوقت لمتابعة نتائج صناديق الاقتراع.. وحتى نصل للنتائج النهائية، نستمر في حماية إرادة أمتنا وشعبنا".

Değerli dava ve yol arkadaşlarım...



Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

المصدر: RT