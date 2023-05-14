الانتخابات التركية.. حزب العدالة والتنمية يهاجم بيانا "مخجلا" لرئيسي بلدتي أنقرة واسطنبول

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك أنه يتم "فرز الأصوات بطريقة شفافة".

وفي التفاصيل، قال عمر تشيليك: "يتم عد فرز الأصوات بطريقة شفافة.. وأعظم ثروتنا هو أن لدينا ديمقراطية فاعلة".

وأضاف تشيليك: "نشكر جميع مواطنينا على حساسيتهم.. العمل الصواب الآن هو انتظار النتائج في هذه العملية.. قبل الانتهاء من فرز النتائج، فجأة ظهر المتحدث باسم التحالف (يقصد تحالف الأمة المعارض)، رؤساء البلديات في أنقرة واسطنبول، في مؤتمر صحفي بحالة ذعر، وقالوا إن وكالة الأناضول الرسمية قد شوهت البيانات بخصوص النتائج الأولية بطريقة كلاسيكية..لا يهم ما إذا كان أي طرف سياسي يحب البيانات أم لا..ما هذه الجلبة؟ عليهم التحلي بالصبر، فلا داعي للقلق".

واستطرد: "أدلى اثنان من رؤساء البلديات (إسطنبول وأنقرة)، بوصفهما نائبي الرئيس، ببيان خطير للغاية.. هذا البيان منهما مخجل.. قالا فيه إن الرئيس الثالث عشر لتركيا هو كمال كيليتشدار أوغلو.. هم يهاجمون وكالة الأناضول ثم يعلنون نتيجة الانتخابات.. هذا نهج ديكتاتوري.. من الواضح أن رئيسنا أمامنا، لكننا لا نعلن نتيجة الانتخابات..نحن نحترم سلطة الهيئة العليا للانتخابات في تركيا في توضيح ذلك وحسمه".

المصدر: RT