المعارضة التركية تقول إن مرشحها كيليتشدار أوغلو متقدم بالانتخابات على أردوغان حتى الآن

قالت المعارضة التركية إن مرشحها في الانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو هو المتقدم بالانتخابات على مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان.

وأعلنت المعارضة التركية على لسان رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، رسميا (نحو الساعة 09:15 مساء) بأن مرشحها كمال كيليتشدار أوغلو هو المتقدّم بالانتخابات على أردوغان حتى الآن.

وحسب إمام أوغلو، فإن نتائج الانتخابات حتى الآن جاءت كالآتي: "حصل كمال كيليتشدار أوغلو على نسبة 47.42%، بينما حصل أردوغان على 46.80%".

المصدر: RT