أردوغان: الاستعجال بإعلان نتائج الانتخابات فيما فرز الأصوات يتواصل يعد تعديا على الإرادة الوطنية

أكد مرشح تحالف الشعب الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد، على أن الاستعجال بإعلان نتائج الانتخابات فيما تستمر عملية فرز الأصوات يعد تعديا على الإرادة الوطنية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أردوغان: "إن حقيقة أن انتخابات 14 مايو جرت في شكل عيد كبير للديمقراطية يسودها السلام والهدوء هو تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا".

وأضاف: "وبينما أجريت الانتخابات في مثل هذا الجو الإيجابي والديمقراطي وما زال فرز الأصوات جاريا، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل تعتبر تعديا على الإرادة الوطنية".

وأكمل: "يسعدنا أن مصلحة أمتنا تنعكس في فرز الأصوات الجاري..أطلب من جميع المتقاضين وزملائي البقاء في صناديق الاقتراع، مهما حدث، حتى الانتهاء من النتائج رسميا".

وأردف أردوغان: "أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية وشاركوا في العمل الانتخابي، وأعبر عن امتناني لكل واحد منهم".

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

المصدر: RT