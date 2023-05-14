رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: انتهاء عملية التصويت في الانتخابات دون ورود أي مشاكل

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار اليوم الأحد، انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون ورود أي مشاكل.

وعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، فيما تم إغلاق مراكز وصناديق الاقتراع في عموم تركيا، وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا، حيث يخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال الذي تعرضت لزلزال في 6 فبراير الماضي، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

المصدر: RT