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أردوغان يوزع الأموال على الأطفال في مركز الاقتراع: "ليسوا ناخبين.. إذا ليست رشوة"

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قام مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان بتوزيع الأموال على الأطفال في مركز الاقتراع بالعاصمة أنقرة.

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وأظهر فيديو أردوغان وهو يأخذ مبلغا من المال ويبدأ بتوزيعه على الأطفال، الذين كانوا يقبلون يده بعد استلامهم مبلغا قدره 200 ليرة تركية، أي نحو 10 دولارات أمريكية.

وبما أن الأطفال ليسوا من الناخبين، فلا يعتبر ذلك رشوة.

وفتحت مكاتب الاقتراع في تركيا أبوابها، صباح اليوم الأحد، وانطلقت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: RT

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