كليتشدار أوغلو: أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز

دعا مرشح تحالف المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو اليوم الأحد، "أبطالنا بالديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز"، عقب انتهاء عملية التصويت.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب كمال كليتشدار أوغلو: "أريد أن أدعو أبطالنا في الديمقراطية..لا تتركوا صناديق الاقتراع، مهما حدث، حتى يتم تسليم آخر تقرير صندوق اقتراع موقع".

وأضاف كليتشدار أوغلو: "يعتمد المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب على تصميمكم..سترون، الأمر يستحق تعبكم".

Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek. 🫶🏼 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

المصدر: RT