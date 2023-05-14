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تحديث.. نتائج الانتخابات الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد ساعتين من بدء فرز الاصوات

كليتشدار أوغلو: أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز

أخبار العالم

كليتشدار أوغلو: أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز
AFP
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دعا مرشح تحالف المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو اليوم الأحد، "أبطالنا بالديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز"، عقب انتهاء عملية التصويت.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب كمال كليتشدار أوغلو: "أريد أن أدعو أبطالنا في الديمقراطية..لا تتركوا صناديق الاقتراع، مهما حدث، حتى يتم تسليم آخر تقرير صندوق اقتراع موقع".

وأضاف كليتشدار أوغلو: "يعتمد المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب على تصميمكم..سترون، الأمر يستحق تعبكم".

المصدر: RT

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