تلفزيون تركيا: النتائج الأولية للرئاسيات تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليتشدار أوغلو

قال تلفزيون تركيا إن نتائج الانتخابات للحظة كتابة الخبر تظهر حصول مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لمرشح تحالف المعارضة التركي كمال كليتشدار أوغلو.

وعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التركية وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا وصراع محتدم بين المتنافسين على منصب الرئيس.

ويتنافس على منصب الرئاسة في الانتخابات مرشح "تحالف الجمهور" رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الشعب" وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان.

المصدر: RT