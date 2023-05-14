ناخب تركي يتفاجأ بوجود أردوغان خلفه بالطابور للإدلاء بصوته (فيديو)

شهدت الانتخابات التركية اليوم الأحد، موقفا طريفا بين مرشح تحالف الشعب الحاكم، رجب طيب أردوغان، وناخب تركي، في مركز الاقتراع.

وأظهر مقطع الفيديو الناخب التركي وهو يقف دون علم بوجود أردوغان خلفه في الطابور للإدلاء بصوته، ليتلفت إلى الخلف ويتفاجأ بوجود أبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية ينتظر، حيث خاضا حوارا قصيرا.

وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد بصوته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في أحد مراكز الاقتراع بإسطنبول.

وذكر أردوغان أن التصويت جار في تركيا بدون أية مشاكل.

المصدر: RT