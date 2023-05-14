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تغطية مباشرة.. انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)

أخبار العالم

الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)
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قام بعض المواطنين الأتراك بارتداء ألبسة غير تقليدية خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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الانتخابات التركية تشهد إقبالا كبيرا قبيل إغلاق مراكز الاقتراع
الانتخابات التركية تشهد إقبالا كبيرا قبيل إغلاق مراكز الاقتراع

وامتدت طوابير طويلة اليوم الأحد أمام مراكز الاقتراع في المدن الكبرى في تركيا.

ويدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وسيدلي في الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف ناخب سيصوتون لأول مرة.

ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)

الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)
الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)
الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)

المصدر: RT

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