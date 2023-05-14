مرشحا انتخابات الرئاسة أوغان و كليتشدار يطالبان بـ"حماية الصناديق"

دعا مرشح تحالف "الأجداد" اليميني القومي لانتخابات الرئاسة التركية سنان أوغان إلى حماية صناديق الاقتراع حتى انتهاء فرز الأصوات.

وأكدت الهيئة العليا للانتخابات انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تسجيل أية مشاكل.

بدوره، طالب مرشح الرئاسة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أنصاره بعدم ترك صناديق الاقتراع حتى صدور النتائج.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا.

ويتنافس على منصب الرئاسة في الانتخابات مرشح "تحالف الجمهور" رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الشعب" وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو، بالاضافة إلى أوغان.

المصدر: RT