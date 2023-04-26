آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /25.04.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6zg
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- سيناتور روسي: الهجوم المضاد الذي تتحدث عنه كييف سيشنّه الغرب
- "غلوبال تايمز": رغبة الغرب في سحق الاقتصاد الروسي ستؤدي إلى انهيار الغرب نفسه
- مشرعون أمريكيون يعدون قرارا يطالب بعودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991
- كييف: يحق لنا تدمير كل شيء في القرم ودونباس
- جنرال أوكراني يعترف بأخطاء ارتكبتها قوات كييف في الدفاع عن أرتيوموفسك
- السفارة الروسية لدى لندن: الغرب يريد جعل أوكرانيا مقبرة للنفايات المشعة
- بوتين يضع أصول الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف هيئة أملاك الدولة
- صحيفة: الغرب اصطدم بـ8 معضلات في أوكرانيا
- لافروف: سعى "الناتو" لتفكيك روسيا لكن النتيجة جاءت عكس ما يشتهي
- بريطانيون يحذرون "الناتو" من دبابات "أرماتا" الروسية في أوكرانيا
- صحيفة: مقتل ما لا يقل عن 10 فرنسيين في أوكرانيا
- موسكو: مستعدون لبحث الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن بما يحفظ مصالح روسيا بلا نقصان
- استخبارات كييف تتبنّى الهجوم الفاشل على القرم مؤخرا