موسكو: مستعدون لبحث الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن بما يحفظ مصالح روسيا بلا نقصان

أعربت الخارجية الروسية عن استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، شريطة أن يجرى هذا الحوار على أساس متكافئ، وبما يراعي مصالح روسيا بلا نقصان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لقناة "روسيا 1" يوم الثلاثاء: "لا توجد الرغبة في الاتفاق لدى الجانب الأمريكي، كما لا توجد لديهم الرغبة في استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

وتابع: "عندما سيكونون مستعدين، ويبدون اهتمامهم بذلك، سننظر إلى هذه القضية في تلك اللحظة انطلاقا من مصالحنا".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبدت اهتمامها بمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية عندما علقت روسيا التزامها بالمعاهدة.

وأضاف: "كان عليهم أن يفكروا في ذلك في وقت سابق. نحن لا نهتم بهذا الحوار أكثر منهم... ونستطيع الدخول فيه، ولكن على أساس متكافئ، وفقط بما يراعي مصالحنا 100 بالمئة".

يذكر أن روسيا أعلنت تعليق التزامها بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية (ستارت 3) في فبراير الماضي، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية تدهور العلاقات وانعدام الثقة بين البلدين.

المصدر: تاس