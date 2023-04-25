استخبارات كييف تتبنّى الهجوم الفاشل على القرم مؤخرا

تبنّى متحدث الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، هجوم الزوارق المسيّرة على قاعدة سيفاستوبول البحرية في شبه جزيرة القرم الروسية، الذي أحبطته الدفاعات الروسية.

وقال يوسوف: "الأحداث الأخيرة في شبه جزيرة القرم تتعلق بالمواقع العسكرية حصرا ولا ترتبط بأي حال بصفقة الحبوب التي تشمل الموانئ الأوكرانية والموانئ المدنية".

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وزعم أن "أوكرانيا تمتثل إلى جميع الالتزامات الدولية، بما في ذلك الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بممر الحبوب".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة قاعدة الأسطول الروسي في سيفاستوبول بقوارب مسيّرة، وتم تدميرها جميعها دون أن تلحق أي خسائر.

وتتضمن صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز تنسيق مشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.

وتعتبر الصفقة جزءا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية حركة الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن ذلك قد يحملها على عدم تمديد الاتفاقية.

المصدر: نوفوستي