أكدت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن دول "مجموعة السبع" تشعر أنها استنفدت كل إمكانياتها، فيما رغبة الغرب في سحق الاقتصاد الروسي ستؤدي إلى انهيار الغرب نفسه.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن الغرب قد وصل إلى طريق مسدود في فرض عقوبات على روسيا. والآن يسعى إلى فرض قيود انتحارية لزيادة الضغط، وبالتالي حرمان العالم من فرصة وقف الأزمات والحروب".

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وأشارت إلى أن دول "مجموعة السبع" تشعر أنها استنفدت كل إمكانياتها، وسيكون الحظر شبه الكامل على الصادرات إلى روسيا مدمرا، للغرب نفسه.

وأضافت أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، فإن العالم سيواجه أزمات طاقة وغذاء واقتصاد أشد بكثير، وسيعاني منها الجميع.

وأكدت أنه من المستحيل على الدول الغربية أن تتخلى عن هوسها بالتدمير الكامل للاقتصاد الروسي، حتى لو كانت مثل هذه الاستراتيجية تعني الخسارة للجميع.

وأضافت: "لن تخفف دول مجموعة السبع عقوباتها ضد روسيا، ولو بشكل طفيف. وبدلا من ذلك، فإنها ستزيد الضغط على روسيا بوسائل مختلفة وبما أن تراجع الهيمنة الأمريكية أمر حتمي، فإن انهيار الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في الغرب أمر لا مفر منه أيضا".

المصدر: نوفوستي