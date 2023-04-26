سيناتور روسي: الهجوم المضاد الذي تتحدث عنه كييف سيشنّه الغرب

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن الهجوم المضاد الذي تتحدث عنه كييف، سيشنّه الغرب عنها.

وقال بوشكوف على "تيليغرام": "الغرب يقوم بمثل هذا الرهان الضخم على ما يسمى بـ" الهجوم المضاد الأوكراني"، وهو أمر واضح تماما. لم يعد هذا هجوما مضادا من أوكرانيا، بل هجوما مضادا من الغرب".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق بأن المسؤولون الأمريكيون يعتبرون أن مسألة تقديم المزيد من الدعم لكييف تعتمد على نجاح الهجوم المضاد.

المصدر: نوفوستي