جنرال أوكراني يعترف بأخطاء ارتكبتها قوات كييف في الدفاع عن أرتيوموفسك

كشف الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس أن القيادة الأوكرانية ارتكبت جملة أخطاء أثناء الدفاع عن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) ولم تحصن المواقع الدفاعية بشكل مطلوب.

وقال في حديث للقناة الخامسة الأوكرانية، إن "كل شبر من الأرض في باخموت روي بالدماء الأوكرانية، وهذه مشكلة كبيرة، حيث ندفع ثمنا باهظا مقابل هذه المدينة، والقضية تتمثل في أن البعض ارتكبوا أخطاء ولم يحضروا المدينة للدفاع المطلوب".

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وتابع: "كان من المطلوب إعداد المواقع ليس فقط حول المدينة، بل وتحضير المدينة ذاتها للدفاع، وهذا لم ينفذ بشكل جيد، والآن تؤدي تلك المشاكل إلى خسائر كبيرة لنا، والعدو يحقق أحيانا نتائج ولو صغيرة، لكنه يحققها باستمرار".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "تتأخر في الرد بشكل صحيح، وتعجز عن انتزاع زمام المبادرة".

وأعاد إلى الأذهان أنه منذ مطلع فبراير الماضي كان يتحدث حول أن "باخموت يمكن الانسحاب منها، وأن الخسائر التي تكبدناها حتى تلك اللحظة كانت كبيرة للغاية"، مضيفا أن المواقع خارج المدينة لم تكن محضرة للدفاع، مشيرا إلى أن "المرتفعات بالقرب من باخموت تسمح بالسيطرة على المدينة حتى لو كان العدو داخلها".

المصدر: القناة الخامسة الأوكرانية