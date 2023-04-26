مشرعون أمريكيون يعدون قرارا يطالب بعودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991

أفاد موقع "ياهو نيوز" بأن مجموعة من المشرعين الأمريكيين عن الحزبين تعتزم تقديم مشروع قرار حول ضرورة مواصلة واشنطن دعم أوكرانيا والسعي لعودتها إلى حدود عام 1991.

وحسب معلومات الموقع، فإن الوثيقة تنص على أنه على واشنطن أن تواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا والسعي إلى انتصارها و"استعادة حدودها المعترف بها دوليا في عام 1991".

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وتدعو الوثيقة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات من أجل انضمام أوكرانيا إلى الناتو وإجبار روسيا على دفع التعويضات.

ومن بين مقدمي المشروع العضوان الديمقراطيان في مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون وستيف كوهين.

ومن المتوقع تقديم مشروع القرار في وقت لاحق من يوم الثلاثاء حسب التوقيت الأمريكي. ومن المقرر أن تنظر فيها لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب.

كما يشير الموقع إلى أن هناك "دعما متزايدا" في مجلس الشيوخ أيضا لإعداد وثيقة مماثلة.

المصدر: تاس