كتب غابور شتينغارت، في صحيفة Focus الألمانية، أن الإستراتيجية الغربية في أوكرانيا باءت بالفشل، وأن العقوبات ضد روسيا فشلت ولم يكن لها أي تأثير.

وقال: "استراتيجية الغرب في أوكرانيا لا تعمل بشكل جيد، وهناك ثمانية عوامل مزعجة تتعلق بذلك".

وأشار شتينغارت إلى أن "أوكرانيا تشبه إلى حد كبير دولة منهارة".

ومن بين العوامل التي ذكرها ما يتعلق بخط المواجهة، والذي "بسببه لم يتمكن الجيش الأوكراني المنهار من تحقيق أي نجاح".

وأكد شتينغارت أنه "وفقا لخبراء مستقلين، لا تزال قوات نظام كييف تفتقر إلى المعدات العسكرية الكافية والخبرة، مما لا يمنحها الفرصة لشن أي نوع من الهجوم".

وأضاف أن "العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لم يكن لها أي تأثير وفاشلة وأن الولايات المتحدة مسؤولة عما يحدث في أوكرانيا".

وتابع: "تمكنت موسكو من تعزيز العلاقات مع بكين، هذا على سبيل المثال، يتضح من خلال مؤشرات التجارة والعلاقات الجيدة بين البلدين".

ومن بين العوامل الأخرى التي ذكرها غير السارة للغرب أنه: "على الرغم من مقدار الأموال المستثمرة في أوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات، لا يمكن أبدا تحقيق النجاح".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر: "المجتمع الدولي، بعد أن دعم بشدة الجانب الأوكراني، بدأ تدريجيا في التهدئة تجاهه، معربا بشكل متزايد عن عدم رضاه عن المدة الزمنية للأزمة الأوكرانية".

ووفقا لشتينغارت، فإن "الوحدة التي نالت الكثير من الثناء بين الغرب ودول الناتو، موجودة فقط بالكلمات، لأن حلفاء كييف في الواقع يزودونه بالأسلحة بشكل مختلف، بل إن البعض لديهم خلافات في حلف الناتو".

ويعتقد أن "الغرب بحاجة إلى إعادة النظر في مقاربته للأزمة الأوكرانية، وإلا فإنه سيفشل، على الرغم من كل الجهود والمعدات والأسلحة والأموال المستثمرة".

وقال المقدم الأمريكي، توني شافر، في وقت سابق، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يستخدم الوضع حول الهجوم الأوكراني المضاد المحتمل لإشراك حلف الناتو في النزاع وتوسيعه.

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المصدر: نوفوستي