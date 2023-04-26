كييف: يحق لنا تدمير كل شيء في القرم ودونباس

قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن كييف "لها الحق في تدمير كل شيء في شبه جزيرة القرم، ودونباس".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، أن أوكرانيا خططت لضرب الأراضي الروسية في 24 فبراير من هذا العام، ولكن بناء على طلب واشنطن، أجلت الهجمات.

وأضافت أن كيريل بودانوف رئيس المخابرات العسكرية أمر أحد ضباطه بالاستعداد لتنفيذ ضربات شاملة في 24 فبراير، بكل قوة، حيث نظر المسؤولون الأوكرانيون نقلا عن وكالة الأمن القومي الأمريكية، إلى إمكانية توجيه ضربات إلى موسكو ونوفوروسيسك.

وتوعدت روسيا برد سريع وحاسم بمختلف الأسلحة إن شنت كييف أي هجوم على الأراضي الروسية.

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المصدر: نوفوستي