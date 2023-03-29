آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /28.03.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0p6
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- البيت الأبيض: ليس بوسعنا تأكيد اعتراض روسيا قذيفة GLSDB
- الولايات المتحدة تؤيد تأسيس محكمة دولية خاصة بأوكرانيا
- لجنة السياسات الأمنية في البرلمان السويسري توافق على بيع دبابات "ليوبارد" لألمانيا
- رئيس البرلمان الأوكراني: لا يمكننا قتال روسيا حتى تخور قوانا
- البنتاغون: تزويد أوكرانيا بمسيّرات MQ-9 لا جدوى منه في ظل الدفاعات الروسية
- فرنسا تدعو لأخذ موقف روسيا بعين الاعتبار لتحقيق الاستقرار في أوروبا
- البنتاغون: سنواصل تحليق طائراتنا الاستطلاعية فوق البحر الأسود
- خبير عسكري: كييف تنقل كمية كبيرة من المعدات والجنود إلى ضواحي سلافيانسك
- لأول مرة .. الدفاعات الجوية الروسية تُسقط قنبلة GLSDB الذكية البعيدة المدى الغربية الصنع
- هيرش لـRT: الإدارة الأمريكية تتفادى التحقيق في تفجير "السيل الشمالي" لأنها تعرف الفاعل
- خبير عسكري يكشف السمة الرئيسية لمنظومة قاذف اللهب "سونتسيبيوك"
- البابا فرنسيس يعلن استعداده للوساطة مع كييف لمنع طرد الرهبان من دير بيتشيرسكايا لافرا
- بلينكن: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا فخ ساخر